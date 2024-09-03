Reuters: исследователи нашли на спутниковых снимках вероятное место размещения ракет "Буревестник" с ядерной установкой

Российский президент Владимир Путин говорил, что ракета (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО) имеет практически неограниченную дальность, однако некоторые западные эксперты высказывали сомнения в ее стратегической ценности.

Используя спутниковые снимки компании Planet Labs от 26 июля, исследователи пришли к выводу, что объект находится в Вологодской области в районе военного городка „Вологда-20“ рядом с хранилищем ядерных боеголовок.

По оценке одного из экспертов, Деккера Эвелета из исследовательской компании CNA, на снимках можно увидеть девять стартовых площадок, находящихся в стадии строительства.