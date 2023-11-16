Reuters: Иран отказался напрямую вступать в войну с Израилем

По данным агентства, Хаменеи заверил, что Иран, давно поддерживающий ХАМАС, продолжит оказывать группировке политическую и моральную поддержку, не вмешиваясь напрямую.

При этом, по словам собеседника Reuters из числа представителей ХАМАС, иранский духовный лидер потребовал от Хании "заставить замолчать" тех, кто публично призывает Иран и поддерживаемую им ливанскую группировку "Хезболлах" вступить в полномасштабную борьбу с Израилем.

По словам трех источников Reuters, близких к "Хезболлах", кровопролитное нападение ХАМАС на Израиль 7 октября застигло эту группировку врасплох: боевиков в приграничных деревнях не успели привести в боевую готовность.

Перед публикацией информационное агентство направило ХАМАС вопросы по этой теме, но не получило ответа. Однако после того, как статья была опубликована, в соцсетях появилось заявление ХАМАС с опровержением изложенных в публикации сведений, а сама статья - без уточнения подробностей - называлась "безосновательной".

Нападение ХАМАС на Израиль