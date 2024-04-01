Reuters: Иран незадолго до теракта в "Крокусе" предупреждал РФ об угрозе

"За несколько дней до нападения Тегеран передал Москве информацию о возможном крупном теракте в России. Информация была получена в результате допросов задержанных по подозрению в организации взрывов в Иране", - рассказал один из собеседников агентства.
Крупнейший за последнее время теракт произошёл в Иране 3 января, его жертвами стали десятки участников траурной церемонии в годовщину гибели генерала Кассема Сулеймани. Ответственность за взрыв, как и за нападение на "Крокус Сити Холл", взяло на себя афганское подразделение признанной террористической организации "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".
Российские власти при этом официально не комментируют версию о причастности ИГ к теракту и выступают с утверждениями, что к нему причастна Украина, что в Киеве категорически отрицают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможных предупреждениях Ирана.
О возможных терактах в крупных городах России, в том числе на концертах, предупреждали и США и их союзники. При этом Соединённые Штаты находятся во враждебных отношениях с Ираном. В ФСБ России признали, что США передавали информацию о подготовке нападения, но назвали её "общей", не детальной.
Один из источников Reuters отметил, что информация, переданная Ираном Москве, не содержала указаний на возможную цель нападения. В то же время, иранские власти предупредили Россию, что некоторые предполагаемые участники группировки "Вилаят Хорасан" отправились в эту страну, вероятно с целью осуществления терактов.
В сообщении Reuters отмечается, что Иран и Россия тесно сотрудничают по вопросам, связанным с безопасностью, в особенности после российского вторжения в Украину.