Reuters: глава Пентагона заверит союзников в поддержке Украины на встрече в формате "Рамштайн"

Агентство напоминает, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пока отказывается назначить голосование по законопроекту, который среди прочего предусматривает выделение Украине еще 60 млрд долларов, в то время как Белый дом ищет способы отправить помощь Киеву.

Остин будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии и объединяет около 50 союзников, оказывающих военную поддержку Украине.

По словам представителей Пентагона, Остин вновь заявит о приверженности Вашингтона поддержке Киева. Однако, по словам официальных лиц, недостаток финансирования уже сказывается на положении дел в Украине, и украинским войскам приходится распоряжаться скудными ресурсами.