Reuters: G20 согласовала совместное заявление с жесткой позицией насчет войны в Украине

"Большая двадцатка" (G20) на саммите в Индонезии согласовала совместное заявление с жесткой позицией насчет войны России против Украины.
Лидеры G20 в среду, 16 ноября, сделали заявление, в котором говорится, что они "самым решительным образом осуждают" агрессию РФ против Украины, пишет Reuters.
По данным западных СМИ, обнародованных 15 ноября, в проекте 16-страничной совместной декларации лидеров "Большой двадцатки" говорилось, что большинство членов резко осудили войну против Украины.
Один из европейских дипломатов сказал, что были другие взгляды и разные оценки ситуации и антироссийских санкций.
Глава Министерства иностранных дел России говорил, что его страна настаивала на внесении изменений в формулировки, которые касались осуждения ее действий.
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