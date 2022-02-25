По словам собеседника издания, представители 27 государств-членов Евросоюза договорились заморозить личные европейские активы Путина и Лаврова.
«Мы действуем так быстро, как только можем», — отметил источник агентства.
Накануне президент США Джо Байден объявил о введении блокирующих санкций против ВТБ и трех других крупных банков. Байден заявил, что страна ограничит для российского бизнеса возможность работы в долларах, евро, фунтах и йенах. По словам американского лидера, санкции затронут более половины высокотехнологичного импорта РФ, в том числе российской космической программы.
До этого премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о санкциях против ВТБ и «Аэрофлота». В рамках санкций Лондон заморозил все активы «ВТБ» и решил ввести ограничение на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Великобритании. «Аэрофлот» же не сможет летать в страну.
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