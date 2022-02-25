aA
Европейский союз согласовал введение санкций против президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за войны с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
Sergejus Lavrovas, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

По словам собеседника издания, представители 27 государств-членов Евросоюза договорились заморозить личные европейские активы Путина и Лаврова.

«Мы действуем так быстро, как только можем», — отметил источник агентства.

Накануне президент США Джо Байден объявил о введении блокирующих санкций против ВТБ и трех других крупных банков. Байден заявил, что страна ограничит для российского бизнеса возможность работы в долларах, евро, фунтах и йенах. По словам американского лидера, санкции затронут более половины высокотехнологичного импорта РФ, в том числе российской космической программы.

До этого премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о санкциях против ВТБ и «Аэрофлота». В рамках санкций Лондон заморозил все активы «ВТБ» и решил ввести ограничение на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Великобритании. «Аэрофлот» же не сможет летать в страну.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

"Новая газета"
Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

8 požymiai, kad jums reikia naujo kompiuterio: kai kurie trūkumai gali turėti įtakos netgi gyvenimo kokybei

Verslas Plius Arūnas Milašius

Pašiurpę net didieji ūkininkai – kas iš tiesų vyksta žemės ūkyje ir kas laukia toliau

Статьи по теме:

Глава МИД Литвы после беседы с Блинкеном: слова поддержки не взрывают российские самолеты

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Неожиданный результат санкций: российские акции дорожают, рубль укрепился

В четверг Запад объявил пакет санкций в отношении...

Президент Литвы призывает ЕС не превращаться в дискуссионный клуб: настало время действовать

По прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг вечером...

Британия вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение (2)

Великобритания вводит санкции против банка ВТБ ,...

"Мы нанесем долгосрочный ущерб России". Президент США Байден анонсировал новые санкции против Москвы (4)

Президент США Джо Байден , выступая в Белом доме,...

TOP новостей

Нападение России на Украину: будут ли переговоры? постоянно обновляется

Российские вооруженные силы ведут боевые действия,,...

В Литве запретили ретрансляцию каналов "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "ПБК", "TVCI" и "Беларусь 24"

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в...

Клайпедская радиостанция отказывается от трансляции российской продукции (7)

Группа радиостанций M-1 сообщает, что из-за российской...

Литва собирается обращаться в Гаагский суд из-за военной агрессии Путина

После того , как Россия начала военное вторжение в...

В литовских магазинах выросли потоки покупателей: торговцы говорят, что необходимые товары будут

После того как Россия напала на Украину, почти все...