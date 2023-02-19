По данным Reuters, министры иностранных дел ЕС обсудят этот вопрос во время встречи в Брюсселе в понедельник.

Агентство сообщает, что по мнению европейских чиновников и дипломатов, совместные действия Евросоюза будут более эффективными, чем покупка снарядов отдельными странами. Кроме того, более масштабные заказы позволят военной промышленности инвестировать в дополнительные мощности по производству боеприпасов.

О необходимости нарастить производство снарядов для Украины в субботу говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сейчас пришло время действительно ускорить и увеличить производство стандартных изделий, в которых очень нуждается Украина", - сказала она во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Позже фон дер Ляйен сказала в интервью журналистам, что совместная покупка снарядов для Украины может осуществляться на тех же принципах, что приобретение вакцин против ковида во время пандемии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боеприпасы – это "критически важный вопрос", о котором он говорил во время Мюнхенской конференции с представителями военной промышленности. "Я получил заверения – и у меня есть конкретные цифры – по поводу объемов, которые могут быть произведены, - цитирует Кулебу Reuters. – Вопросы есть относительно контрактов, финансирования и логистики".

Как сообщает агентство, власти Эстонии предложили заказать 155-миллиметровые снаряды, которые используются в нескольких видах западных вооружений, переданных Украине, в том числе гаубицах.

Ссылаясь на эстонские предложения, Reuters пишет, что сейчас Вооруженные силы Украины используют от 2 тыс. до 7 тыс. снарядов каждый день – при том, что Россия ежедневно выстреливает от 20 тыс. до 60 тыс. снарядов.

Источники агентства не приводят сведений о том, какие суммы ЕС готов потратить на закупку боеприпасов. Однако в документах, предложенных Эстонией, речь идет о заказе 1 млн снарядов калибра 155 мм уже в этом году на сумму около 4 млрд евро.