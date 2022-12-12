На фоне вступления в силу нефтяных санкций против России, цены на нефть выросли более чем на 1%. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель.
Как сообщает Reuters, американская нефть WTI стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8% дороже.
Как говорится в материале, рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.
"Цены на нефть выше, поскольку трубопровод Keystone остается закрытым, контроль над COVID в Китае ослаблен и из-за опасений, что Россия может сократить добычу", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
После ночной метели ситуация на дорогах в столице сложная: толщина снежного покрова составляет 20 см
Всю ночь условия на дорогах были сложными, а вильнюсцев...
Эфир Delfi: Литва под снегом, троянское зерно Лукашенко, поезд в Варшаву
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ловушкой...
Из-за ситуации на дорогах вильнюсцам в понедельник рекомендуют работать из дома
В воскресенье погода испортилась. В Литву пришел южный...
Снег будет идти всю неделю, ближе к выходным ударят морозы
В понедельник утром из-за сильного снегопада...