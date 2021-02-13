По данным двух источников агентства, официальный документ о пересмотре судьбы "объекта GTMO" может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

При этом, по оценке Reuters, маловероятно, что инициатива Белого дома приведет к немедленному закрытию тюрьмы. Агентство предполагает, что администрация Байдена может объявить о возобновлении политики, направленной на закрытие тюремного объекта.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн заявила, что СНБ проводит оценку текущего положения дел в отношении спецтюрьмы. "СНБ будет тесно сотрудничать с министерством обороны , Госдепартаментом и министерством юстиции, чтобы добиться прогресса в закрытии объекта GTMO, а также будет проводить тесные консультации с Конгрессом США", - сказала Хорн.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города.

В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США, позднее, в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего, превращенный в спецтюрьму. К марту 2002 года лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.