Трансляцию заседания палаты вели центральные американские телеканалы. В предыдущем туре голосования Маккарти набрал столько же голосов, но их не хватило для победы. В последнем же туре шестеро конгрессменов не голосовали ни за одного из кандидатов и это обеспечило победу Маккарти.

"Кевин Маккарти от штата Калифорния получил большинство голосов и надлежащим образом избран спикером Палаты представителей", - заявила ведущая заседания Шерил Джонсон. Республиканцы приветствовали избрание 57-летнего Маккарти стоячей овацией.

Спикер Палаты представителей - это должность в Конгрессе, указанная в Конституции США. После вице-президента он является следующим в очереди на пост президента.

Спикер, его заместители и председатели комитетов определяют, какие законопроекты будут рассматриваться и голосоваться. Они устанавливают повестку дня и определяют правила, регулирующие дебаты.

Ожидалось, что Маккарти займет должность еще во вторник, но голосование за кандидатуру спикера палаты пришлось проводить 15 раз, потому что группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. Некоторые из них в итоге изменили свою позицию.

Телеканал Си-эн-эн сообщал, что часть республиканцев пересмотрели свою позицию после телефонного разговора с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Последний раз ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникала 100 лет назад. В 1923 году, чтобы избрать кандидатуру, понадобилось девять туров.

Президент США Джо Байден поздравил Маккарти с избранием и выразил готовность "работать с республиканцами" по мере возможности.

Предыдущим спикером палаты была демократ Нэнси Пелоси. В ноябре 2022 года она объявила, что уходит со своей должности. Тогда ожидалось, что республиканцы вернут себе контроль над Палатой представителей после промежуточных выборов, что в итоге и произошло.