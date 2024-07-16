Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты в США

Как отмечет телеканал CNN, 66% зарегистрированных избирателей либо ничего не слышали о Вэнсе, либо слышали слишком мало, чтобы сформировать о нем мнение как о политике. Вэнс обладает „особым талантом общаться с избирателями на Среднем Западе и является образцом трансформации Республиканской партии в популистский центр влияния, превративший его родной Огайо в сплоченный штат Трампа“, пишет CNN.