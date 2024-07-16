Республиканцы выдвинули Трампа кандидатом в президенты в США

Дональда Трампа спустя два дня после покушения на него выдвинули кандидатом в президенты США от республиканцев на партийном съезде, начавшемся в Милуоки (штат Висконсин) в понедельник, 15 июля. Теперь Трамп 18 июля должен официально согласиться со своим выдвижением и бросить вызов действующему президенту США Джо Байдену на выборах в ноябре.
Трамп выдвинул кандидата в вице-президенты
В день выдвижения Трамп объявил кандидатом в вице-президенты США сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. „На посту вице-президента Джей Ди продолжит бороться за нашу Конституцию, будет стоять на стороне наших войск и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой“, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth.
Как отмечет телеканал CNN, 66% зарегистрированных избирателей либо ничего не слышали о Вэнсе, либо слышали слишком мало, чтобы сформировать о нем мнение как о политике. Вэнс обладает „особым талантом общаться с избирателями на Среднем Западе и является образцом трансформации Республиканской партии в популистский центр влияния, превративший его родной Огайо в сплоченный штат Трампа“, пишет CNN.
Джо Байден назвал Вэнса „клоном Трампа во всех вопросах“.