Республиканцы США думают о помощи Киеву под залог активов РФ

Сенатор Линдси Грэм, также участвующий в обсуждении, заявил, что идея выделять помощь Украине в виде кредитов принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя идею кредита, согласился, что "в иностранной помощи может быть место для займов", но добавил, что в случае Украины это не подходящая схема. "Когда вы имеете дело со страной, которая борется за свою жизнь, такой как Украина, разговоры о кредитах вместо предоставления необходимых денежных вливаний только усугубят экономические проблемы этой страны", - сказал Салливан.