"Сегодня я вношу в палату представителей резолюцию, которая предусматривает направление запроса президенту США и поручение министру обороны и госсекретарю передать в палату представителей соответствующие документы, касающиеся средств, которые были выделены Украине до 15 ноября 2022 года", — заявила Грин.

Представительница Республиканской партии также подчеркнула, что Украина не является 51 штатом, а деньги американских налогоплательщиков, направляемые президентом Джо Байденом с одобрения конгресса на ее поддержку, по мнению депутата, можно было бы потратить на усиление охраны южной границы США.

Помимо этого, Грин отметила, что из-за непрозрачности процедур неизвестно как именно расходуются средства, допустив, что Демократическая партия может использовать часть денег на свои кампании.

"Мы должны провести аудит каждого доллара американских налогоплательщиков, направленного Украине. Американский народ заслуживает знать, на что тратятся их деньги", — написала республиканка в твиттере.

Теперь резолюцию в течение двух недель должен рассмотреть ответственный комитет, после чего она может быть направлена на голосование в конгресс. Издание The Hill пишет, что сейчас демократы могут отклонить документ, однако Грин уже предупредила, что в таком случае она заново внесет резолюцию, когда у республиканцев будет большинство в нижней палате парламента.

С начала войны конгресс США направил более 65 миллиардов долларов на поддержку Украины. В середине ноября администрация президента Джо Байдена запросила еще 37 миллиардов.

Республиканская партия в ноябре 2022 года получила большинство в нижней палате конгресса, поэтому с 2023 года республиканцы смогут влиять на повестку администрации президента. Предыдущие два года обе палаты парламента контролировали демократы. Ожидается, что новая расстановка сил в конгрессе может отразиться на выделении помощи Украине.