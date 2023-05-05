Двое конгрессменов-республиканцев — председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер и сенатор Чак Грэссли — направили открытое письмо к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю, в котором утверждают, что получили анонимную информацию о возможном участии президента США Джо Байдена в коррупционных схемах в период, когда тот занимал пост вице-президента. Обращение Комер опубликовал в среду, 3 мая.
По словам сенаторов, они получили информацию от анонимного осведомителя о том, что Минюст и ФБР "располагают несекретной формой FD-1023, в которой описывается предполагаемая преступная схема с участием тогдашнего вице-президента Байдена и иностранного гражданина, касающаяся обмена денег на политические решения".
"У Министерства юстиции и ФБР, похоже, есть ценная, поддающаяся проверке информация, которую они не раскрыли американскому народу. Поэтому Конгресс приступит к проведению независимого и объективного рассмотрения этого вопроса", — пишут конгрессмены, не приводя других подробностей.
Официальный представитель Белого дома Ян Сэмс обвинил республиканцев в "анонимных инсинуациях" и связал повестку с продолжающимся расследованием Республиканской партии в отношении Байдена и его семьи, пишет Politico.
Комер регулярно обвиняет семью Байдена в коррупции
Комер уже не первый раз , начиная с 2020 года, публично обвиняет связанных с Байденом людей в различных коррупционных схемах. В январе этого года он запрашивал у министра финансов США Джанет Йеллен сведения о "подозрительных деловых операциях" членов семьи президента.
В марте он же направлял повестку в Bank of America с требованием предоставить банковские документы, касающиеся деловых партнеров сына Джо Байдена — Хантера. Байден всегда отрицал какую-либо причастность к зарубежным деловым операциям своего сына, отмечает телеканал CNN. Адвокаты Байдена обвинили Комера в распространении "надуманных и уже опровергнутых теории заговора о семье Байдена".
Нынешнее обращение Комера — его "самая прямая попытка" провести расследование в отношении президента, а не членов его семьи, отмечает издание Politico.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Ekspertai – apie elektromobilių plėtrą Lietuvoje: kiek gali kainuoti krauti automobilį savo privačioje ir viešoje stotelėje paaiškino, kokią paramą galima gauti (2)
TOP новостей
Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты до 924 евро
5 мая Трехсторонний совет договорился о повышении...
Эфир Delfi: Кремль обвиняет в атаке США и Украину, контрнаступление и военная помощь Киеву
Американские СМИ сообщают, что Джо Байден...
Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно
Каждый год растет сумма пенсии, которую хотели бы...
Евгений Пригожин пригрозил вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая
"Официально обращаюсь к начальнику Генерального...
Вильнюсец был поражен очередями на станции техосмотра в Вильнюсе
В минувшие выходные Викторас приехал проходить...