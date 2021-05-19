Администрация президента США Джозефа Байдена попала под огонь критики ряда членов Республиканской партии после сообщений СМИ о возможном отказе Вашингтона вводить санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток - 2". Если обнародованные в Сети сведения окажутся верными, это покажет, что руководство Соединенных Штатов не планировало каким-либо образом воспрепятствовать завершению строительства газопровода, несмотря на обещания госсекретаря Энтони Блинкена, заявил представитель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл МакКол во вторник, 18 мая.

"Северный поток - 2" является "не просто коммерческим проектом, способным обострить отношения с Берлином", а примером "зловредного влияния России", который "угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от Москвы, сделать Украину более уязвимой перед российской агрессией и наполнить путинские чемоданы миллиардами долларов", добавил республиканец.

А сенатор от штата Небраска Бенджамин Сасс обвинил Байдена в намерении "дать Путину, его режиму и друзьям стратегический рычаг влияния в Европе". Между тем глава Белого дома всего несколько недель назад назвал российского президента "убийцей", указал Сасс. По его мнению, США допустят стратегическую ошибку, если разрешат завершить укладку труб газопровода.

Возможны санкции для судов, но не для оператора "Северного потока - 2"

Новостной интернет-портал Axios ранее сообщил, что Госдепартамент США направит Конгрессу отчет с перечислением компаний, которые задействованы в проекте и заслуживают санкций. По сведениям неназванных собеседников Axios, ограничения могут затронуть ряд российских судов. В то же время Госдеп в силу "национальных интересов" откажется принимать меры против компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig).

Вашингтон уже внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.