Решение по танкам Leopard пока не принято

По словам главы военного ведомства ФРГ, сегодня утром он отдал приказ министерству провести ревизию парка танков Leopard. Речь идет о машинах, стоящих на вооружении бундесвера и находящихся у производителей. Необходимо выяснить количество танков, а также их совместимость с боевыми машинами партнеров. "Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков Leopard, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками, уточнил Писториус.

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Министр также заявил журналистам, что основным для Украины на сегодняшний день остаются вопросы противовоздушной и противоракетной обороны.Писториус подтвердил что Киев получит от Берлина противоракетную систему Patriot, а также анонсировал поставки еще семи зенитных самоходных установок Gepard.





Экс-посол Украины в ФРГ Мельник протестует

Бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал правительство Германии прекратить противодействовать поставкам танков Leopard в Украину. "Мы призываем нового министра обороны, Бориса Писториуса, прекратить этот "кукольный театр" с танками сегодня в Рамштайне и немедленно разрешить поставку немецких Leopard Украине", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины газете "Süddeutsche Zeitung" в кулуарах встречи в Рамштайне.

По мнению Мельника, Германия больше не должна прятаться за спиной американцев.

"Еще не поздно продемонстрировать истинное лидерство, и безоговорочно поддержать Украину всеми доступными видами оружия бундесвера и немецкой оружейной промышленности", - заявил он.