Решающая осень. Чего Украина и Россия добились на фронте и что будет дальше

Кроме того, они пытались „срезать“ украинский плацдарм в Крынках под Херсоном и отбить территории возле Работино в Запорожской области.

Россия смогла, хотя и с большими потерями, взять важный украинский форпост возле Донецка — Авдеевку — и после непродолжительной паузы продолжила наступление сразу на нескольких направлениях.

К весенне-летнему периоду 2024 года стороны подходили в разном состоянии. Украина была ослаблена отсутствием застрявшей в Конгрессе американской помощи, а также имела проблемы с пополнением ВСУ из-за промедления с законом о мобилизации. Произошла также смена руководства украинской армии.

За весну и лето российским войскам не удалось захватить ни одного крупного украинского города, но они смогли продвинуться на 35 км в глубину на Покровском направлении, на 9-10 км — на Торецком, а также улучшили свои позиции у Угледара и Курахово.

В одном они сходятся: осень 2024 года может стать решающей в российско-украинской войне.

Но насколько успешным было это наступление и достигло ли оно стратегических целей — мнения опрошенных Украинской службой Би-би-си военных экспертов разделились.

Кремль открыл еще два фронта. В мае российские войска вторглись в Харьковскую область возле Волчанска и Липцов, а в июне начали наступление в сторону Торецка Донецкой области.

Однако израильский эксперт Давид Гендельман считает, что в реалиях этой войны российское летнее наступление можно считать „частично успешным“.

„Вместо стремительных ударов и прорывов россияне перешли к тактике продавливания фронта. Она гораздо затратнее и не дает таких результатов, как стремительное наступление. Нет выхода на оперативное пространство“, — говорит Лакийчук.

Это не удалось, поэтому Кремль был вынужден быстро поменять планы и тактику.

„Россияне задумывали стратегический прорыв от Бахмута до Авдеевки и охват украинских сил между ними в районе Торецка и Часова Яра. А дальше планировался разгром этой крупной группировки ВСУ“, — отмечает эксперт.

Все это нельзя считать стратегическим успехом, говорит Украинской службе Би-би-си руководитель программ безопасности Центра глобалистики „Стратегия ХХІ“ Павел Лакийчук.

„Очеретино и Прогресс — это откровенные ошибки нашего командования. Россияне просто воспользовались этим. Это не их заслуга, как было с Бахмутом, где они прогрызали украинскую оборону“, — считает эксперт.

Следующая проблема — потеря поселка Прогресс на этом же направлении в июле.

При этом он отмечает, что по состоянию на начало осени оперативная ситуация на фронте для ВСУ „продолжает осложняться“.

По его словам, после осени 2022 года и освобождения Херсона и Харьковщины говорить о стремительных и глубоких прорывах фронта одной из сторон не приходится.

Но, как замечает Давид Гендельман, командование российской группировки „Центр“, оперирующей на этом участке, не форсирует наступление непосредственно на город, а грамотно занимается расширением флангов, в частности у Селидово, чтобы обезопасить себя от контрударов.

„То есть с 1 июля оборонка начала выдавать войскам определенное количество вооружения. Велось накопление этих резервов, очевидно, к августу“, — говорит Жирохов.

Он уверен, что кульминация российского наступления приходится именно на август-начало сентября. В этот период российская армия будет иметь максимальные возможности, в первую очередь в технике и боеприпасах.

Несколько иначе оценивает ситуацию азербайджанский военный аналитик Агил Рустамзаде. По его словам, у обеих сторон есть нерешенные „кризисы оперативного уровня“ — у Украины на Покровском направлении, у России — на Курском.

Вероятно, тактика генштаба ВСУ может состоять в том, чтобы навязать бой противнику непосредственно в городской застройке Покровска или на подступах к нему.

Несмотря на публичные заявления Зеленского и Сырского о необходимости усиления этого направления, некоторые подразделения были сняты оттуда, а другие получили приказ отступить вглубь территории и оставить позиции фактически без боя.

Действия украинского командования на этом отрезке фронта не очень понятны, сказал Украинской службе Би-би-си один из офицеров, воюющих на Покровском направлении.

Кроме того, именно в этот период украинский ОПК сумел нарастить объемы производства дальнобойных дронов. По количеству и регулярности их применения Украина даже смогла перегнать Россию. Под удары БПЛА практически каждый день попадают объекты российской обороны, военные аэродромы, нефтебазы и нефтеперерабатывающие комплексы.

За почти четыре месяца боев у Волчанска и Липцов успехи России здесь минимальны, линия фронта почти не движется.

Успехом украинской армии в весенне-летний период можно считать удержание фронта в условиях дефицита людей и оружия. Силы обороны смогли сдержать начавшееся 10 мая российское наступление в Харьковской области и не допустили стремительного продвижения вглубь территории.

Наступательные операции сторон будут продолжаться вплоть до зимы или до наступления холодов, полагает эксперт.

„Поэтому считать, что какая-либо из сторон по состоянию на данный момент достигла решающего преимущества или стратегического успеха, было бы неправильно“, — сказал он Би-би-си.

„Можно сказать, что в стратегическом смысле задача была „встряхнуть шахматную доску“. Но проблема в том, что по состоянию на данный момент мы не видим, чтобы какие-то из фигур упали с доски. Пока есть немалая вероятность, что они покачаются на краю и останутся на местах“, — метафорически объясняет свое мнение эксперт.

Давид Гендельман считает, что Киев решился на нее из-за неблагоприятного хода оборонительной операции на Покровском направлении. Он использует аналогию с игрой в шахматы.

Однако все эксперты согласны, что главным событием лета стало украинское наступление на Курскую область, начавшееся 6 августа.

Украинские власти говорят о „положительной динамике“ и в производстве ракет, в частности, баллистических.

По мнению исследователей, курская операция повысила ставки. И они могут подняться еще, если последуют другие неожиданные украинские операции — „например, в Крыму или где-то еще“, считают эксперты RUSI.

„Несмотря на военные риски, Курск успешно изменил нарратив войны, — отмечают аналитики британского Королевского института оборонных исследований (RUSI). — Будет ли этого достаточно, чтобы удерживать краны международной поддержки открытыми в течение и после выборов в США в ноябре 2024 года, зависит от того, удержится ли Киев, чтобы использовать Курск как разменную монету в переговорах“, — говорится в статье , опубликованной институтом.

По его словам, важно, как долго ВСУ смогут удерживать территории в Курской области и как именно Москва решит на это реагировать.

„Я бы очень хотел сказать, что будет какой-то перелом этой осенью. Но надо принять тот факт, что это большая затяжная война, и ни у одной из противоборствующих сторон нет решающего преимущества, чтобы осуществить этот перелом, — считает Агил Рустамзаде. — В войне на истощение даже оперативные успехи не могут привести к стратегическому перелому“.

Не все с этим согласны.

Речь идет как о Курской области и битве за Покровск, так и о выборах президента США в начале ноября. В условиях критической зависимости Киева от американской помощи, имя нового хозяина Белого дома обретает огромное значение, говорит израильский аналитик.

Именно на этот период приходятся ключевые военные и политические события, говорит Давид Гендельман.

Осень 2024 года может быть решающей для российско-украинской войны.

И дает пессимистический для Украины прогноз — россияне эту задачу, вероятнее всего, решат.

„Успехи России на донецком направлении перекроют все остальные неудачи. Я думаю, что задачу, которая им [российским войскам] поставлена, они будут пытаться выполнить до ноября, когда начнутся дожди, когда сойдет „зеленка“. Эта задача — выйти на админграницы Донецкой области“, — говорит аналитик.

В свою очередь Михаил Жирохов напоминает, что, по его данным, пик возможностей российской армии будет в начале осени, и Кремль приложит максимум усилий, чтобы воспользоваться ситуацией.

Задача Украины удержать Покровск в текущих условиях выглядит сложной. Помочь ей может еще один нестандартный ход, как было в ситуации с Курской областью.

„Ожидаю хитрый план Сырского, проведение нового контрнаступления, потому что на Курщине ВСУ задействовали далеко не все резервы. Логика событий такова, что в последующие недели украинцы должны где-то ударить. Но это будет „чудо на Висле““, — говорит Жирохов.

„Чудо на Висле“, которое он упоминает, это битва между польскими и советскими войсками 13–25 августа 1920 года. Польша, находившаяся на грани поражения, не только остановила Красную армию, но и разгромила ее в контрнаступлении.