Решающая неделя Байдена. Саммит НАТО в Вашингтоне может спасти предвыборную кампанию президента США или потопить ее

После неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, обещающего войти в список самых провальных в современной американской истории, президент борется за свое политическое выживание. И за этим процессом внимательно следят как в США, так и во всем мире.
На этой неделе саммит НАТО в Вашингтоне может предоставить Байдену временную передышку — или же стать последним боем президента.
В последние несколько дней Джо Байден обрушился на своих критиков, напомнил о мандате, который он получил на демократических праймериз, и предложил своим оппонентам бросить ему вызов в открытую.
Байден неоднократно пообещал продолжить свою кампанию. Он настаивает, что время для сомнений и раздумий по поводу его кандидатуры прошло. Время действовать начинается на саммите НАТО.
Байден будет в течение трех дней принимать лидеров Североатлантического альянса, им предстоят встречи и публичные мероприятия, кульминацией которых станет пресс-конференция президента США в четверг днем.
Байден хорошо разбирается в международных отношениях, так что на этой сцене он должен чувствовать себя комфортно. Но ставки будут крайне высоки, учитывая, что его неудачное выступление повлечет как международные, так и внутренние последствия.
Если он оступится, среди демократов может начаться паника, которая сведет на нет его надежды даже на участие в ноябрьских выборах, не говоря уже о победе на них.
Возможный провал Байдена также может увеличить опасения европейских союзников, обеспокоенных растущей вероятностью президентства Дональда Трампа и резкими изменениями во внешней политике, которые за этим последуют.
„Байден начинает эту неделю ослабленным, — говорит Кристин Берзина, управляющий директор аналитического центра Германский фонд Маршалла. — Мы не знаем, что ждет его в конце“.
Озабоченность в Европе
Мы понимаем, что многих европейских лидеров беспокоит перспектива еще одного президентского срока Трампа и его внешнеполитической стратегии. Бывший президент не раз пренебрежительно отзывался о международных объединениях с участием множества стран.
Берзина говорит, что в последние две недели, однако, в Европе испытывают нечто новое — беспокойство по поводу Байдена. По ее словам, после его неудачного выступления на дебатах союзники США начали сомневаться в том, что президент сумеет справиться со своими обязанностями.
На саммите НАТО они надеются увидеть доказательства того, что дебаты были просто неудачным эпизодом, а не свидетельством новой нормы.
„Очень тревожно, когда близкий союзник, ваш самый значимый союзник, не справляется, — говорит Берзина. — Поэтому я думаю, что есть огромная надежда, что Байден пройдет этот тест. Но если он не справится, это вызовет еще больше вопросов о надежности США“.
Все взгляды будут прикованы к президенту США, когда он будет участвовать в переговорах, принимать иностранных лидеров в Белом доме и проводить двусторонние встречи с ключевыми лидерами, включая недавно избранного премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Как бы плотно ни были прикрыты двери в залы, где встречаются лидеры НАТО, сведения о том, как выглядит и как выступает президент США — хорошо или плохо, — обязательно просочатся наружу.
Паническая атака у демократов
Перед Байденом на этой неделе стоит еще более сложная задача, касающаяся американской внутренней политики.
Президент назвал укрепление и расширение НАТО перед лицом российской агрессии одним из своих ключевых достижений.
Именно это отличает его лидерство от президентства Трампа — а заодно и от любого потенциального кандидата-демократа на выборах, если до этого дойдет. Саммит НАТО дает Байдену шанс наглядно продемонстрировать американской общественности такие достижения.
„Кто еще способен поддерживать единство НАТО так же, как это делаю я?“ — спросил президент в интервью Джорджу Стефанопулосу на телеканале ABC в пятницу.
Он добавил, что саммит НАТО станет хорошим способом оценить его возможности как политика. „Вот послушаете и увидите, какой будет реакция“, — сказал он.
Но многие дипломаты, обозреватели и партийные активисты уже призывают Байдена уйти в отставку, поэтому для президента может оказаться недостаточным просто оправдать и так невысокие ожидания на саммите НАТО и пресс-конференции в четверг.
„Одни лишь хорошие выступления вопросы не снимут“, — считает Билл Шер, либеральный обозреватель и редактор Washington Monthly, который недавно написал колонку, призывающую Байдена уйти в отставку и дать дорогу вице-президенту Камале Харрис.
„Было очень важно пресечь все спекуляции в зародыше, а они потратили неделю впустую, — считает Шер. — Из этой ситуации нет очевидного выхода“.
Шер, давний сторонник Байдена, считает, что президент предпринимает попытки оправдаться с помощью интервью в СМИ, а также писем и звонков политикам-демократам, уже после того, как общественное мнение настроилось не в его пользу.
Но когда эти настроения станут очевидны в опросах общественного мнения (а это может занять несколько недель), вероятно, пытаться найти нового кандидата будет уже поздно.
„Я понимаю, насколько это сложно, когда вы приближаетесь к концу своей жизни и уже не справляетесь с работой так же хорошо, как раньше, — сказал Шер. — А примириться с этим публично и вовсе должно быть мучительно“.
Но данные, свидетельствующие о том, что Байден теряет поддержку и в ноябре ему грозит поражение, становятся все более очевидными.
По опросам, почти три четверти американцев — и даже большинство демократов — считают, что президент должен отступить. Полдюжины членов Конгресса призвали его отказаться от участия в выборах, а многие другие выразили лишь уклончивую поддержку его кандидатуры.
Президент, однако, по-прежнему настаивает на продолжении своей кампании. Он уверен, что может рассчитывать на поддержку делегатов национального съезда и гарантировать выдвижение от Демократической партии.
Решение теперь за Байденом, и если он продержится эту неделю, не совершив серьезных ошибок, то, возможно, ему удастся пережить надвигающуюся бурю.
Однако главный сюжет этой недели уже определился.
Это не празднование 75-летия НАТО и не решение будущих проблем, стоящих перед альянсом. Это всеобщая дискуссия, во время которой Байдену предстоит доказать, что он еще может продолжать борьбу.