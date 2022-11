Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" (RSF) в день открытия Чемпионата мира по футболу призвала власти Катара "уважать журналистов", освещающих это спортивное мероприятие.

RSF и профсоюзы спортивных журналистов подписали обращение, в котором просят организаторов "воздержаться от блокирования" и "приостановить ограничения на съемку определенных мест", а также требуют, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) "соблюдала взятые на себя обязательства".



В докладе приводятся примеры "предложения американскому журналисту удалить свои фотографии из центра аккредитации СМИ" и "датского журналиста" телеканала TV2 Расмуса Тантольда, которого прервали "посреди прямого эфира и не дали продолжить съемку на общественной трассе сотрудники службы безопасности". И хотя позже журналист написал, что перед ним извинились в Международном офисе СМИ Катара и в Верховном комитете Катара, он - а с ним профессиональные организации - выразили серьёзную обеспокоенность, не случится ли подобное с другими сотрудниками СМИ.



We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql