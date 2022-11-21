Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" (RSF) в день открытия Чемпионата мира по футболу призвала власти Катара "уважать журналистов", освещающих это спортивное мероприятие.
RSF и профсоюзы спортивных журналистов подписали обращение, в котором просят организаторов "воздержаться от блокирования" и "приостановить ограничения на съемку определенных мест", а также требуют, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) "соблюдала взятые на себя обязательства".
Alors que s’ouvre la Coupe du monde de football au #Qatar, RSF et l’UJSF lancent un appel à la FIFA pour le respect de la liberté de la presse pendant le Mondial. D’autres associations rejoindront cet appel.@SSFAIPS @ActusUJSF @vincentduluchttps://t.co/F3CrajKd4n— RSF (@RSF_inter) November 20, 2022
В докладе приводятся примеры "предложения американскому журналисту удалить свои фотографии из центра аккредитации СМИ" и "датского журналиста" телеканала TV2 Расмуса Тантольда, которого прервали "посреди прямого эфира и не дали продолжить съемку на общественной трассе сотрудники службы безопасности". И хотя позже журналист написал, что перед ним извинились в Международном офисе СМИ Катара и в Верховном комитете Катара, он - а с ним профессиональные организации - выразили серьёзную обеспокоенность, не случится ли подобное с другими сотрудниками СМИ.
We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.— Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022
This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql
Журналисты также стали жертвами хакеров, нанятых для защиты репутации Катара в связи с организацией первенства, сообщила недавно британская газета Sunday Times. Адвокаты правительства Катара, опрошенные газетой, отрицают причастность Катара к хакерской операции.
В свою очередь неправительственная американская организация Human Rights Watch опубликовала на днях "Руководство по правам человека для репортёров". В 42-страничном документе говорится, что Чемпионат мира-2022 венчает "многолетние серьёзные нарушения прав рабочих-мигрантов и другие злоупотребления в Катаре". Его авторы призывают тысячи аккредитованных на ЧМ журналистов обратить особое внимание на ситуацию иностранных рабочих и многочисленные проблемы дискриминации.
Свобода выражения мнений и свобода прессы
Уголовный кодекс Катара предусматривает уголовную ответственность за критику эмира, оскорбление национального флага, оскорбление религии, включая богохульство, и подстрекательство к "свержению режима". Закон Катара о киберпреступности от 2014 года предусматривает до трех лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 катарских риалов (131 000 евро) для любого лица, признанного виновным в распространении "ложной информации" в интернете, значение которой не определено в тексте, или размещении в интернете контента, который "подрывает общественные ценности и принципы" или является "оскорбительным или клеветническим". Во время работы в Катаре журналистов международных СМИ арестовывали, заставляли давать признательные показания, а их работу уничтожали, говорится в руководстве HRW.
"У Катара, ФИФА и спонсоров все еще есть возможность спасти этот Чемпионат мира, обеспечив возмещение ущерба за злоупотребления, которым подверглись рабочие-мигранты, и приняв реформы для улучшения защиты прав женщин, ЛГБТ-сообщества и других групп во время первенства и после него, - заключает Минки Уорден. - Журналисты могут и должны помочь привлечь внимание к этим важнейшим вопросам".
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