"Репортеры без границ": За 2022 год в мире убили 59 журналистов

Не менее 59 сотрудников СМИ погибли во всем мире в уходящем 2022 году, выполняя свою работу, 80% из них были убиты целенаправленно. Такие данные опубликовала в среду, 28 декабря, международная организация "Репортеры без границ" (RSF).

По ее данным, самой опасной страной для журналистов уже четвертый год подряд стала Мексика. В уходящем году здесь было убито как минимум 11 журналистов, освещавших острые темы — например, организованную преступность. Еще в полудюжине случаев RSF пока не удалось доказать связь между смертью мексиканских журналистов и их работой.

Украина в 2022 году также стала одной из самых опасных стран для работников СМИ. Из-за российской агрессии в этом году погибло больше журналистов, находящихся в зарубежных командировках, чем когда-либо еще. Известные случаи включают украинского фотографа Максима Левина, который, по данным RSF, был застрелен российскими военными 13 марта, и французского видеорепортера Фредерика Леклерка-Имхоффа, которого убило осколком по дороге на съемки на востоке Украины.

Журналистов похищают и бросают за решетку

Ранее "Репортеры без границ" также подсчитали, что в 2022 году в мире были похищены как минимум 65 работников СМИ. В частности, журналиста украинского информагентства УНИАН Дмитрия Хилюка в последний раз видели 4 марта в поселке Дымер Киевской области, который тогда находился под контролем ВС РФ. О дальнейшей судьбе Хилюка ничего неизвестно. По информации "Репортеров без границ", Хилюк был вывезен в Россию.

Кроме того, беспрецедентное количество журналистов — не менее 533 — сидели в тюрьмах по всему миру, по данным на 1 декабря. Больше половины таких случаев приходится на пять стран: Китай, Мьянму, Иран, Вьетнам и Беларусь. "Рекордное количество заключенных в тюрьмы работников СМИ показывает, что авторитарные режимы все чаще просто бросают неугодных журналистов за решетку", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь правления "Репортеров без границ" Катя Глогер.

В недавнем отчете RSF отмечается значительное ухудшение условий работы журналистов в России после начала войны. "Большинство оставшихся в стране работников СМИ вынуждены работать в подполье под угрозой драконовских наказаний: за распространение "ложной информации" о российской армии им грозит до 15 лет лишения свободы", — говорится в документе. Всего в РФ, по данным на 1 декабря, в заключении находились 18 журналистов.