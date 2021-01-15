Репетицию инаугурации Байдена отложили из-за опасений новых беспорядков

По словам собеседников издания, чиновники и сотрудники служб нацбезопасности встревожены ростом угроз вокруг будущей инаугурации. До этого ФБР предупредило о возможных протестах во всех американских штатах в ближайшие выходные.

В результате репетицию инаугурации перенесли на понедельник, 18 января. В связи с повышением требований к безопасности была также отменена железнодорожная поездка Байдена и его команды из города Уилмингтон, штат Дэлавер, в Вашингтон. Ожидается, что для обеспечения безопасности во время самой церемонии нацгвардия направит в столицу США более 20 тыс. военнослужащих.

Ранее глава ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро фиксирует в интернете значительно количество угроз безопасности в преддверии инаугурации Байдена. "Прямо сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сказал он, добавив, что опасается возможного насилия во время акций, запланированных не только в Вашингтоне, но и в других штатах. По его словам, сотрудники правоохранительных органов уже задержали около 100 и идентифицировали еще около 200 участников беспорядков у здания Капитолия 6 января.

Кроме того, правоохранительные органы уведомили конгресс США, что 20 января, в день инаугурации Байдена, несколько тысяч сторонников Дональда Трампа вновь собираются штурмовать Капитолий. Член палаты представителей Конор Лэмб рассказал о намерении "4 тыс. вооруженных патриотов" помешать демократам. По его словам, у участников предполагаемых беспорядков есть "правила ведения боевых действий", в связи с чем их можно считать организованной группой.

При этом, как отмечает Washington Post, некоторые организаторы демонстраций в поддержку президента Дональда Трампа были вынуждены отменить ряд протестов в административных центрах штатов и американской столице из-за опасений, что правоохранительные органы начнут их арестовывать. Газета также подчеркивает, что десятки человек, замешанных в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска для широкой общественности туда нет. Ранее президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации и распорядился направить дополнительные федеральные силы для охраны правопорядка до и во время инаугурации нового главы Белого дома. Экстренные меры продлятся до 24 января.