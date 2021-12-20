Регулятор в ЕС одобрил пятую вакцину от коронавируса - концерна Novavax

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение в ЕС вакцины от коронавируса производства американского фармацевтического концерна Novavax. Как сообщило агентство в понедельник, 20 декабря, вакцина под названием Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет.
После того, как препарат будет допущен к использованию Еврокомиссией, что считается формальностью, это будет пятая вакцина, применяемая против коронавируса в ЕС, и первая - на белковой основе. В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие около 30 тысяч пациентов, он показал общую эффективность в 90 процентов, правда, в отношении исходного вируса SARS-CoV-2, а не его мутаций. ЕС намерен приобрести до 200 миллионов доз Nuvaxovid. Предполагается, что поставки начнутся в январе 2022 года.
На настоящий момент в Евросоюзе используются четыре вакцины против инфекции SARS-CoV-2: две мРНК-вакцины производителей Biontech/Pfizer и Moderna, а также две векторных - AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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