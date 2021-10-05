Регулятор ЕС одобрил третью дозу Pfizer для лиц в возрасте от 18 лет

Сообщается, что решение о распределении дополнительных доз будет принято властями европейских государств.
Сообщается, что, согласно данным исследований, третья доза вакцины Pfizer/BioNTech увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает Covid-19, у пациентов с ослабленной иммунной системой.
Как сообщает регулятор ЕС, иногда двух доз не хватает для выработки достаточного количества антител у людей с ослабленным иммунитетом, например, у людей, перенесших трансплантацию органов.
При этом нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от Covid-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.
Тем, у кого ослаблена иммунная система, делать третью прививку рекомендуют минимум через 28 дней после второй дозы.
Получить третью прививку могут и люди с нормальным состоянием иммунной системы, но минимум через 6 месяцев после второй дозы для людей в возрасте от 18 лет.
Сейчас в EMA еще оценивают данные относительно вакцины от Moderna, а результаты обещают сообщить позже.
Как заявили в Европейском медицинском агентстве, риск воспалительных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после дополнительных доз до сих пор полностью не изучен и в настоящее время тщательно исследуется.
Известно, что в редких случаях поступали сообщения о миокардите у людей, особенно у молодых мужчин, после прививок вакциной Pfizer/BioNTech.
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