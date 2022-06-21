Референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ планируют провести осенью

Осенью 2022 года состоится референдум среди жителей оккупированной российскими властями Херсонской области Украины о вхождении региона в состав РФ. Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя "новых властей" области Кирилла Стремоусова.
"После референдума мы станем полноценным субъектом Российской Федерации. Остается совсем немного времени, чтобы мы ощутили себя полноценными гражданами великой страны России. Мы идем по пути Крыма", — рассказал агентству Стремоусов.
"Новые власти" Херсонской области не смогли назвать точные сроки проведения референдума. Тем не менее, утверждает Стремоусов, подготовка к голосованию уже началась, решаются "организационные вопросы".
Ранее референдум о присоединении к России запланировала и пророссийская администрация Запорожской области — значительная часть этого региона Украины также оккупирована армией РФ. По словам члена "военно-гражданской администрации области" области Владимира Рогова, он должен состояться до конца этого года.
Представители "новых властей" Херсонской и Запорожской областей неоднократно заявляли о стремлении присоединить эти территории к России.
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