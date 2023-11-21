Редкий шотландский виски стал самой дорогой бутылкой в ​​мире за 2,1 млн фунтов стерлингов

Редкая бутылка виски была продана за 2,7 миллиона долларов (2,1 миллиона фунтов стерлингов), что побило рекорд самого дорогого вина или спиртных напитков, проданных на аукционе.
Односолодовый виски Macallan 1926 года — одна из самых востребованных бутылок шотландского виски в мире.
Он был продан на аукционе Sotheby's более чем вдвое дороже ориентировочной цены.
Руководитель отдела виски аукционного дома сказал, что ему заранее разрешили попробовать "крошечную каплю" виски.
"Он очень насыщенный, в нем много сухофруктов, как и следовало ожидать, много специй, много древесины», - сказал Джонни Фаул агентству новостей AFP.
Виски выдерживался 60 лет в бочках из-под хереса из темного дуба, прежде чем стал одним из 40, разлитых в бутылки в 1986 году.
Сообщается, что 40 бутылок не были доступны для покупки — вместо этого некоторые из них были предложены ведущим клиентам The Macallan.
И всякий раз, когда какая-либо бутылка выставлялась на аукцион на протяжении многих лет, результаты были выдающимися: аналогичная бутылка была продана в 2019 году за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Выступая в прошлом месяце в преддверии аукциона, г-н Фаул сказал, что The Macallan 1926 "это тот виски, который хочет продать каждый аукционист и который хочет иметь каждый коллекционер".