Реакция РФ на "формулу мира" Зеленского: на такой основе мирное урегулирование невозможно

Реакция Москвы на переговоры о мирном урегулировании в Украине, которые прошли в Саудовской Аравии, оказалась предсказуемой. "Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова повторила набор российских требований: Киев должен прекратить военные действия, Запад — поставлять ему вооружения, Украина должна смириться с потерей территорий, отказаться от вступления в военные союзы, обеспечить" демилитаризацию и денацификацию" и так далее.