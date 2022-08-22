Первый вопрос, которым задались комментаторы сразу после взрыва машины Дарьи Дугиной: был ли мишенью ее отец? Некоторые в этом вполне уверены.

"Не нужно быть следователем, чтобы с уверенностью предположить, что целью убийц был именно Дугин. Главный русский философ современности, идеолог Русского мира. Дугин - автор формулы будущего России, которая начала совершенно удивительным и волшебным образом кристаллизоваться в 2014 году", - написал обозреватель "Комсомольской правды" Сергей Мардан, работавший с Дарьей Дугиной.

Другой знакомый Дугиной, Сергей Карнаухов, наоборот, полагает, что целью вполне могла быть она сама.

"Покушение на ее отца? Это было бы странным выбором. Даша сейчас стала намного более узнаваемой и значимой в публичном политическом пространстве", - сказал Карнаухов телеканалу РенТВ.

То же предположение, но со своими обоснованиями, высказал оппозиционный богослов и общественный деятель Андрей Кураев, одновременно намекнув - без наглядных оснований - на возможную причастность российских властей.

"Убит зародыш российской Марин Ле Пен",- написал Кураев.

"Дарья разделяла идеи своего отца и, кроме того, была близка к сторонникам правых европейских партий. Особенно, партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, - продолжил Кураев. - Сегодня нередко можно встретить мнение, что для Кремля опасней не либералы, а радикальные патриоты. Дугин с его кабалистикой не мог бы стать лидером народных симпатий. А вот красавица Дарья явно готовилась им на роль российской Ле Пен".

Что касается самого Александра Дугина, то некоторые эксперты по России напоминают, что степень его влиятельности часто преувеличивается, особенно многими западными журналистами, не имеющими времени и желания вникать в российские расклады.

"На данный момент у меня нет мнения о том, кто убил Дугину, я пока читаю, но если в аккаунте Дугина описывают как имеющего большое влияние на Кремль или повторяют этот глупый штамп о [Дугине как о] "мозгах Путина", вероятность, что я восприму этот анализ всерьез, сокращается", - написал британский специалист по России, политолог Марк Галеотти.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков высказался резче британца.

"Дугин, вопреки тому, что принято считать на Западе, не является сколько-то значимой фигурой. Этот карикатурный фофыст-псевдоинтеллектуал, безусловно, не является частью системы принятия решений, или, тем более, "серым кардиналом" Кремля. Сила Кремля, вообще, не в идеологии, а в ее отсутствии", - написал Волков.

Кто убил?



Множество деятелей "русского мира", начиная с главы ДНР Дениса Пушилина, не задумываясь и не утруждая себя поиском доказательств, сразу обвинили во взрыве автомобиля Дугиной украинцев или некие связанные с ними силы.

Член Общественной палаты Екатерина Мизулина по этому поводу, например, призвала "очистить" Киев, Одессу и другие украинские города.

"...Это звенья одной цепи и системная работа против тех, кто последовательно выступает за идею русского мира и поддерживает проведение спецоперации. Ответом на этот вызов врага в самом центре нашей страны может быть только скорейшее очищение от террористов и убийц Киева, Николаева, Харькова, Одессы и других русских городов", - написала дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной.

Иные высказываются более осторожно, но тоже намекают на врагов "русского мира".

"Я не испытываю восторгов от Дугина-философа. Но, в отличие от 99% его осуждающих, я таки его читал. При этом мне на 100% очевидно, что убийство его дочери - это осознанный и целенаправленный удар именно против России и русских", - написал националист, бывший деятель так и не зарегистрированной властями Национально-демократической партии России Владимир Тор (Кралин).

Гадание о причинах и последствиях



Пока совершенно не очевидно, что убийство Дарьи Дугиной может иметь вообще какое-либо политическое значение и последствия, но многие из российских политэмигрантов все же рассуждают о них, как и о подоплеке преступления.

"Мало сомнений в том, что этот взрыв будет использован для легитимации новой волны террора, в том числе - в отношении родственников тех, кто Путину неугоден. Ночной взрыв подводит под это прекрасную "теоретическую базу", да сам же Дугин ее и подведет", - пишет Леонид Волков.

Политолог Татьяна Становая предполагает, что это происшествие повысит напряженность в отношениях российской власти и неких более радикально настроенных консервативных кругов.

"Убийство работает на усиление недовольства властью в консервативных кругах, считающих, что Кремль не там рисует красные линии, да и занимает слишком нерешительную позицию по их нарушению", - пишет Становая.

"В нынешней ситуации важно, что будущие решения Путина могут выглядеть слабыми и менее легитимными для потрясенной консервативной части элиты и общества. Убийство Дугиной создает условия, в которых формируется политический спрос на более радикализированное политическое лидерство, чем сам Путин. И Кремль не сможет его удовлетворить", - рассуждает Татьяна Становая.

Давний политэмигрант, политолог Андрей Пионтковский высказался в своей обычной манере, резко и безапелляционно.

"Жестокое убийство Дарьи Дугиной - предупреждение путинских силовиков духовному вождю ультрафашистской партии, порой критикующей Путина как недостаточно принципиального фашиста-коррупционера", - написал Пионтковский.