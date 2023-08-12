Разведка Великобритании: РФ перебрасывает ВДВ в Запорожье

58-я общевойсковая армия (58 ОА) ведет боевые действия против украинских войск с 4 июня 2023 года, напоминают в сообщении. "11 июля 2023 года командующий 58 ОA был уволен, вероятно, отчасти из-за того, что он настаивал на необходимости облегчения положения части его сил", - указывает также британская разведка.

Вечером 12 июля бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал обращение командующего 58-й армией, генерал-майора Иван Попова, в котором тот заявил, что у него "возникла сложная ситуация со старшим командным составом, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что хотели услышать, либо назвать вещи своими именами".

"По имеющимся данным, 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно сильным истощением личного состава в тяжелых боях на передовой, - говорится далее в сводке Минобороны Великобритании. - Существует реальная возможность, что прибытие ВДВ позволит, наконец, вывести части этих полков на отдых и восстановление".