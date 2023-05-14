Разведка в Лондоне фиксирует снижение качества войск России

Как следует из сообщения, российская группировка войск в Украине сейчас насчитывает более 200 тысяч военнослужащих. Они объединены почти в 70 полков и бригад в составе пяти групп войск. Но в феврале прошлого года армия РФ состояла из профессиональных солдат, была, в основном, оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, готовясь к сложным совместным операциям.
Плохо обученные мобилизованные
Сейчас же российские силы состоят преимущественно из плохо обученных мобилизованных резервистов, которые все больше зависят от устаревшего оборудования, многие подразделения сильно недоукомплектованы и обычно проводят лишь самые простые пехотные операции.
Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы вдоль 1200-километровой линии фронта.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовцы едут не только в Беларусь, но и в Россию: число визитов удвоилось, причины разные
Еще в апреле прошлого года, когда Беларусь ввела...
Тысячи жителей могут вернуть несколько сотен евро, но ничего не делают: через 5 лет эти деньги списываются
Каждый год жители Литвы могут вернуть переплату по...
В Ливерпуле завершилось "Евровидение": трофей в руках шведки Лорин, Моника Линките заняла 11 место
В субботу вечером на "Ливерпуль Арене" представители 26...
Литовцы на взморье не жалели денег на украшения: трехзначные суммы — это только начало
В выходные Паланга пригласила отдыхающих насладиться...
На улицах Вильнюса установлен впечатляющий мировой рекорд
Бегун на длинные дистанции Александр Сорокин в...