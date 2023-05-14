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Численность российской армии в Украине с начала вторжения на украинскую территорию практически не изменилась, но ее качество сильно снизилось, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке, обнародованной в Twitter в воскресенье, 14 мая.
Разведка в Лондоне фиксирует снижение качества войск России
© AP / Scanpix

Как следует из сообщения, российская группировка войск в Украине сейчас насчитывает более 200 тысяч военнослужащих. Они объединены почти в 70 полков и бригад в составе пяти групп войск. Но в феврале прошлого года армия РФ состояла из профессиональных солдат, была, в основном, оснащена достаточно современными транспортными средствами и регулярно проходила учения, готовясь к сложным совместным операциям.

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Плохо обученные мобилизованные

Сейчас же российские силы состоят преимущественно из плохо обученных мобилизованных резервистов, которые все больше зависят от устаревшего оборудования, многие подразделения сильно недоукомплектованы и обычно проводят лишь самые простые пехотные операции.

Таким образом, по мнению британских военных, России вряд ли удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы вдоль 1200-километровой линии фронта.

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Deutsche Welle
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