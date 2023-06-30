Разведка Украины: россияне постепенно покидают территорию Запорожской АЭС

По данным украинской разведки, на территории ЗАЭС и в Энергодаре уменьшается количество военных патрулей.

Российская сторона пока не комментировала заявления ГУР.

Запорожская атомная электростанция была захвачена в самом начале российского вторжения. Сотрудники АЭС рассказывали Би-би-си, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.

Энергоблоки АЭС отключены от энергосистемы Украины, из-за обстрелов часто отключается электричество, станция работает на генераторах. Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и обмеления водохранилища могут возникнуть проблемы с системой охлаждения реакторов.