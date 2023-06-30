30 июня 2023 г. 16:07

Разведка Украины: россияне постепенно покидают территорию Запорожской АЭС

 
bbcrussian.com
Zaporožės atominėje elektrinėje po rusų kariuomenės atakų kilo gaisras
Zaporožės atominėje elektrinėje po rusų kariuomenės atakų kilo gaisras
ФОТО: Scanpix
По информации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, одними из первых со станции уехали трое руководящих сотрудников «Росатома». Рекомендации эвакуироваться до 5 июля получили и украинские сотрудники, подписавшие контракт с «Росатомом».

По данным украинской разведки, на территории ЗАЭС и в Энергодаре уменьшается количество военных патрулей.

Российская сторона пока не комментировала заявления ГУР.

Запорожская атомная электростанция была захвачена в самом начале российского вторжения. Сотрудники АЭС рассказывали Би-би-си, что российские войска используют станцию в качестве военной базы и держат их в заложниках.

Энергоблоки АЭС отключены от энергосистемы Украины, из-за обстрелов часто отключается электричество, станция работает на генераторах. Из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС и обмеления водохранилища могут возникнуть проблемы с системой охлаждения реакторов.

МАГАТЭ не раз предупреждало, что боевые действия вблизи ядерной станции могут привести к катастрофе.

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