"Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.
Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным", - отметила спецслужба. По ее данным, в последние дни инженерные подразделения ВС РФ "минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории".
В ГУР заявили о подготовке теракта на химзаводе, который "будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям". По данным ГУР, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака, а в случае взрыва на заводе аммиачное облако может накрыть прилегающие районы за полчаса.
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