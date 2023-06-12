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Планируется техногенная катастрофа на химическом заводе "Крымский титан" на севере аннексированного полуострова, заявило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
Vienoje didžiausių titano dioksido gamintojų Europoje „Krymo titanas“ prieš penkerius metus jau buvo kilusi ekologinė katastrofa
Vienoje didžiausių titano dioksido gamintojų Europoje „Krymo titanas“ prieš penkerius metus jau buvo kilusi ekologinė katastrofa
© Vida Press

"Из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе "Крымский титан" в Армянске нарушены до критического уровня.

Восстановить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным", - отметила спецслужба. По ее данным, в последние дни инженерные подразделения ВС РФ "минируют цеха предприятия, которые сейчас продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории".

В ГУР заявили о подготовке теракта на химзаводе, который "будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям". По данным ГУР, на холодильном оборудовании "Крымского титана" используется около 200 тонн технологического аммиака, а в случае взрыва на заводе аммиачное облако может накрыть прилегающие районы за полчаса.

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Deutsche Welle
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