Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. военнослужащих , и готовится к нападению, которое может состояться в конце января - начале февраля 2022 года. Об этом в эксклюзивном интервью, опубликованном изданием Military Times в воскресенье, 21 ноября, рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, нападение будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами в Одессе и Мариуполе, а также вторжение небольших сил через Беларусь. Буданов считает, что это нападение будет гораздо более разрушительным, чем что-либо ранее виденное в конфликте, начавшемся в 2014 году, и стоившем жизни около 14 000 украинцам.

Психологическая атака

Вторжению будет предшествовать серия проводимых в настоящее время психологических операций, направленных на дестабилизацию Украины и подрыв ее способности к борьбе. "Они хотят спровоцировать беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди выступают против правительства", - подчеркнул Буданов.

Эти усилия, по его словам, включают продолжающиеся акции протеста против вакцинации от COVID-19, которые были организованы Россией. Москва пытается также разжечь беспорядки, спекулируя на проблемах с экономикой и поставками энергии. Россия, кроме того, активно подогревает антиправительственные настроения в связи с инцидентом, получившим название "Вагнергейт". Речь идет о проваленной операции спецслужб Украины, пытавшихся выманить в страну около 30 членов российской ЧВК Вагнера, ответственных за боевые действия на Донбассе. Российские психологические операции используются для того, чтобы показать, что "наши власти предали народ", уверен Буданов. Продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через польскую территорию, также является частью этих усилий, сказал он.

Разведка США тоже предупреждает о зиме

По словам Буданова, оценки разведки США и Украины относительно сроков российской атаки очень схожи. Ранее в субботу, 20 ноября, американская медиакомпания CBS сообщила, что разведка США предупреждает европейских союзников об угрозе военного вторжения России в Украину, вероятность которого возрастает по мере того, как погода становится все более холодной. Вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада, считают в американской разведке.

Россия не в первый раз концентрирует военные силы у украинской границы. В последний раз это происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва и Пентагон отказались от комментариев

Посольство России не ответило на запрос Military Times о комментариях к интервью главы украинской разведки, но Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их провокационным. В Пентагоне также отказались комментировать оценки Буданова о сроках и характере любого потенциального нападения России, указав на заявления, сделанные министром обороны США Ллойдом Остином.

США продолжают наблюдать "тревожное поведение России", заявил Остин. Встречаясь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, шеф Пентагона не только подтвердил непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но и выразил озабоченности по поводу дестабилизирующей ситуацию деятельности России. "Мы точно не знаем, что задумал господин Путин", - подчеркнул Ллойд Остин.