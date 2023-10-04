Разведка: Украинские спецназовцы высадились в Крыму, был бой с потерями

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны Украины и представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам! Крым будет украинским! Слава Украине!", - говорится в сообщении ГУР.

ГУР показало видео, на котором видно, как катера подплывают к берегу.

Когда произошла высадка, ГУР не уточняет.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП уточнил, что после выполнения задания, нанеся потери врагу, группа спецназовцев отошла, хотя – тоже с определенными потерями: