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За 20 дней военных действий в Украине погибли более семи тысяч российских военнослужащих, пишет Медуза. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане, сообщает The New York Times со ссылкой на ”консервативные оценки” американской разведки.
Разведка США: за 20 дней в Украине погибло больше российских военных, чем американцев за 20 лет в Ираке и Афганистане
© AFP / Scanpix

По данным газеты, еще от 14 тысяч до 21 тысячи российских солдат получили ранения. Всего, по информации издания, со стороны России в войне участвуют более 150 тысяч военнослужащих.

Анонимные чиновники Пентагона отметили, что большое и растущее число потерь может сказаться на боевом духе российской армии.

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При этом источники The New York Times подчеркнули, что их данные о погибших могут быть неточны. Они составлены на основе анализа СМИ, спутниковых снимков и изображений российских солдат и техники, попавших под обстрелы, а также официальных данных сторон, одна из которых — украинская — может потери завышать, а другая — российская — занижать.

Минобороны России лишь однажды с начала войны сообщило данные о погибших российских военных. 2 марта ведомство заявило, что в Украине погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.

По последним оценкам украинской стороны, потери российской армии составляют 13,8 тысячи человек. При этом не уточняется, идет ли речь только о погибших или также о раненых и пленных.

Власти Украины также заявляли о гибели во время войны четырех российских генералов. Россия эти данные не подтверждала. Источники The New York Times утверждают, что многие российские генералы разговаривают по незащищенным телефонам и рациям. Как минимум один из них погиб после того, как украинская разведка перехватила его звонок и установила местонахождение.

Во время войны проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

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