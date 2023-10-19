Разведка США: В больнице Газы "несколько десятков" погибших

Высокопоставленный офицер ВВС США, занимающийся этим вопросом, сообщил Newsweek, что ни американская, ни израильская разведка не знают точное число погибших в результате взрыва возле больницы, однако полагают, что число жертв составляет "максимум несколько десятков". "Я не говорю, что это не трагедия, но это еще один случай масштабного преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС", - подчеркнул источник Newsweek.

К такому же выводу пришли в разведке одной из европейских стран, пишет агентство AFP. "Число жертв вовсе не 200 и тем более не 500, а скорее несколько десятков, вероятно, это число между 10 и 50", - цитирует агентство анонимный источник. В ведомстве также считают, что удар, вероятно, нанес не Израиль, и отмечают, что в результате взрыва здание больницы Аль-Ахли не было разрушено.

Бомбардировка больницы в Газе