Разведка США считает, что ВСУ могут прорвать оставшиеся линии обороны РФ до конца года

По его словам, крайне важны две критические переменные: украинский запас боеприпасов, жизненно необходимый для поддержки артиллерии, обеспечивающей продвижение, и погода осенью.

Он признает, что американские и украинские чиновники не смогли оценить глубину российской обороны и то, насколько трудно Украине будет пробить ее с помощью бронетехники. Украинские генералы рассказали газете Guardian, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линии обороны. Но Мол предостерегает, что значительная часть российских подкреплений остается на третьей линии.

По его словам, DIA будет следить за признаками того, что Россия может продолжать поставлять артиллерийские боеприпасы на линию фронта и сохранять лидерство на местном уровне.

После трех месяцев медленного прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты. "Если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонительный пояс... на самом деле довольно значителен", – говорит Трент Мол.

Один из чиновников администрации Байдена говорит, что Украине осталось около шести-семи недель боев до кульминации наступления. Мол менее пессимистичен.

Он отмечает, что Сергей Суровокин, российский генерал, который строил оборонительные линии, и Евгений Пригожин, чьи наемники из "Вагнера" достигли самых ощутимых успехов России за прошлый год, оба выбыли из строя – первый уволен, а второй погиб в авиакатастрофе.

Мол также говорит, что недавние успехи Украины "значительны" и дают ее силам "реалистичную возможность" – если говорить языком разведки, то с вероятностью 40-50% – прорвать остальные российские рубежи до конца года. Но он предупреждает, что ограниченность боеприпасов и ухудшение погоды сделают это "очень сложным".