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Президент России Владимир Путин хочет добиться "хоть какой-то" победы к 9 мая, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников в госструктурах США, передает RusDelfi.lv.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Предполагается, что Россия пересмотрела свою военную стратегию: теперь все усилия будут сконцентрированы на Донбассе и других регионах на востоке страны. Разведслужбы США полагают, что Путину нужен военный успех, и именно в Восточной Украине больше всего шансов добиться его в ближайшее время.

По данным американских источников, Путин сконцентрировался на 9 мая — эта дата имеет для него и для всей страны большое символическое значение. В этот день в Москве обычно проводится военный парад, и источники в США полагают, что в этом году Путин хочет праздновать на нем свою победу.

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"У Путина будет парад победы 9 мая, вне зависимости от статуса войны или мирных переговоров", — соглашается в этим мнением анонимный источник в Европе.

При этом, отмечает CNN, похоже, что вне зависимости от заявлений Россия готовится к долгой войне в Украине. Быстрая победа, как планировалось изначально, оказалась невозможной.

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