Разведка ФРГ еще в декабре прогнозировала захват власти талибами

Федеральная разведслужба Германии BND на протяжении многих лет предупреждала правительство страны о возможности крушения политической системы в Афганистане. Об этом сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в четверг, 19 августа. По его данным, спецслужба регулярно предоставляла аналитические отчеты по Афганистану, из которых следовало, что ни армия, ни политические структуры не могут длительное время существовать сами. Однако сотрудники соответствующих политических структур не реагировали на эти сведения.

Самую пессимистичную оценку событий в Афганистане BND дала в декабре 2020 года, прогнозируя в аналитическом обзоре "Эмират 2.0" возвращение радикального исламского движения "Талибан" к власти. В последние дни после захвата отрядами талибов Кабула и последовавшей за ним смены власти разведслужба ФРГ и правительство в Берлине подверглись острой критике за то, что не смогли предвидеть развитие ситуации в Афганистане. В бундестаге 19 августа были заслушаны представители германских спецслужб, которые отвечали на вопрос, насколько ошибочно было оценено положение дел в Афганистане и почему это произошло.