Разведка Британии: в войне РФ теряет боеспособные подразделения и передовое оборудование

Британская разведка отмечает, что по крайней мере один современный российский танк Т-90М был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году и включает улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.
"Около 100 танков Т-90М сейчас находятся на вооружении среди лучше оснащенных российских подразделений, в том числе воюющих в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы", - говорится в обзоре.
"Конфликт в Украине наносит серьезный ущерб некоторым из наиболее боеспособных подразделений и передовых возможностей России. После этого конфликта России понадобится значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы", - отмечает британская разведка.
В обзоре говорится, что заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование будет особенно сложно из-за санкций, ограничивающих доступ России к критическим микроэлектронным компонентам.
6 мая британская разведка заявляла, что продолжающееся сопротивление защитников "Азовстали" приводит к увеличению потерь среди россиян и срывает их планы на юге Донбасса.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 May 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022
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