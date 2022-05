"Недооценка Россией украинского сопротивления и планирования по "лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным неудачам, не дав президенту Путину объявить о значительном военном успехе в Украине на параде в День победы 9 мая", — говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 May 2022

