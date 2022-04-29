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Как говорится в ежеутреннем докладе британской военной разведки, российским военным дорого обходятся те успехи, которых им удается достигать на востоке Украины.
Разведка Британии: продвижение России на Донбассе дается ей большой ценой
© AP / Scanpix

О чем сообщается в сводке:
✅Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом российской армии, чтобы добиться заявленной ею цели полностью взять под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей.
✅В этих областях особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска.
✅Ввиду мощного сопротивления, оказываемого украинской армией, территориальные приобретения российских войск весьма ограничены и даются им ценой крупных потерь.

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