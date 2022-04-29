Разведка Британии: продвижение России на Донбассе дается ей большой ценой

О чем сообщается в сводке:
✅Битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом российской армии, чтобы добиться заявленной ею цели полностью взять под свой контроль территорию Донецкой и Луганской областей.
✅В этих областях особенно тяжелые сражения происходят вокруг Лисичанска и Северодонецка с попыткой продвинуться на юг от Изюма в сторону Славянска.
✅Ввиду мощного сопротивления, оказываемого украинской армией, территориальные приобретения российских войск весьма ограничены и даются им ценой крупных потерь.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/94lb8T09GX
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Shgw19Ejz0
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 29, 2022
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