Развалины, отравленные асбестом: новая угроза для Украины?

Поскольку все больше компаний занимаются переработкой строительного мусора в Украине, асбест становится все более опасным для здоровья граждан и головной болью для властей. Это не единственный материал, загрязняющий обломки, - химикаты, выброшенные из боеприпасов и ракет, также попали в воздух, почву и воду по всей Украине.

По данным Всемирной организации здравоохранения, асбест является серьезным канцерогеном, который также может вызывать хронические заболевания легких.

Хотя риск заражения асбестом снижается, когда он "связан" клеем или цементом, после его выхода на поверхность этот риск значительно возрастает.

Российские обстрелы привели к выбросу миллионов тонн асбеста, в результате чего образовались груды загрязненного мусора - повод для беспокойства, учитывая, что около 70% украинских зданий содержат асбест.

"Когда бомба превращает целое здание в руины, бетон разлетается на мелкие куски. В итоге смешивается все - от частиц асбеста до старых диванных подушек", - рассказал Euronews Green профессор Матти Куиттинен, эксперт по архитектуре из Университета Аалто.

Украина: десятилетняя "свалка" асбеста

"На протяжении десятилетий Украина использовалась как свалка асбеста. Иногда почти в буквальном смысле - европейские страны вывозили излишки асбеста, сами когда запретили его использование", - объясняет Дэвид Ходжкин, эксперт по урегулированию проблем с жильем компании Miyamoto International.

Асбест обычно использовался в кровельных материалах, цементе и клеях. Хотя усилия по постепенному отказу от асбеста начались в 2011 году, они столкнулись с сильным противодействием, но в итоге материал был официально объявлен вне закона в 2022 году.

Высокий уровень импорта асбеста в Украину был тесно связан с влиянием России, в то время как в ЕС это вещество было запрещено еще в 2005 году.

"Россия и Казахстан экспортировали огромное количество [асбеста] в бывшие советские страны, такие как Украина, наряду с масштабными и умными дезинформационными кампаниями", - добавил Ходжкин.

Действительно ли можно удалить асбест при переработке?