Россия может разорвать отношения с Европейским Союзом. Именно такую перспективу обрисовал в одном из интервью в пятницу, 12 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это может произойти в случае "санкций, создающих риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", сказал он.

Высказывание Лаврова вскоре уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы". В Брюсселе и Берлине не оставили без внимания такие слова первых лиц российских властей.

Как интерпретируют слова Лаврова в Берлине и Брюсселе

В правительстве Германии сочли высказывания Лаврова "странными", сообщила представительница МИД ФРГ корреспонденту DW. "Провокацией" назвал бывший координатор немецкого правительства по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер то, что российский министр использовал в своей речи фразу "Хочешь мира — готовься к войне". "В рамках отношений России и ЕС, это должно быть воспринято как угроза. Угроза в адрес министров иностранных дел, которые встречаются в конце этого месяца, чтобы обсудить введение дальнейших санкций в адрес России", — констатировал Эрлер в беседе с DW.

Евродепутат от немецких "зеленых" Сергей Лагодинский считает, что заявление Лаврова стоит рассматривать как "угрозу эмоционального плана". "Не будем забывать, что министр иностранных дел сказал это в интервью Соловьеву — там просто стилистика другая. Хорошо хоть никого не обозвал", — иронизирует депутат Европарламента. В то же время он полагает, что тем самым Москва посылает "пробный шар" в сторону Брюсселя. "Я считаю, что это риторический прием запугивания, но и сигнал того, что Кремль серьезно будет обижен, если его окружение пострадает (от санкций. — Ред.)", — отметил Лагодинский в интервью DW.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос корреспондента DW о заявлениях Лаврова и Пескова парировал: "Мы не собираемся комментировать противоречивые высказывания представителей властей третьей страны". Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано добавил, что отношения России и Евросоюза "достигли низшей точки". "Чтобы понять, как Россия видит себе развитие отношений (с ЕС. — Ред.), нам не нужно читать интервью министра иностранных дел местным СМИ", — продолжил он. По словам Стано, Россия разными способами ясно дает понять, что не заинтересована в "изменении негативного тренда" отношений.

Реален ли разрыв отношений России и ЕС

Европейские политики не думают, что угрозы главы российского МИД воплотятся в жизнь. "На мой взгляд, это бряцание оружием, которое, однако, никого не впечатлит. Россия выстрелила бы себе в колено, если бы со своей стороны разорвала отношения с Евросоюзом", — заявил в беседе с DW немецкий евродепутат из крупнейшей фракции консерваторов Михаэль Галер (Michael Gahler). Согласен с ним и экс-уполномоченный правительства ФРГ по России Гернот Эрлер: "ЕС играет огромную роль для российской экономики как инвестиционный партнер".

По мнению другого европарламентария Сергея Лагодинского, такая постановка вопроса со стороны Лаврова вообще удивительна. "Потому что ЕС как раз постоянно говорит о санкциях не против каких-то секторов экономики, не против страны, а против отдельных индивидуумов. Поэтому я не совсем понимаю, о каком прекращении отношений может идти речь. ЕС не собирается прекращать отношения с Россией как со страной, с соседом", — рассуждает он.

Внешняя политика России — при чем тут Навальный?

Собеседники DW сходятся во мнении, что внешнеполитическая напряженность между Россией и ЕС непосредственно связана с протестами в РФ в поддержку политика Алексея Навального.

"Навальный, конечно, абсолютно "при чем". Реакция (общества. — Ред.) на ситуацию с Навальным заставила нервничать правительственные круги России. Мы в такой фазе, где внутренняя и внешняя политика уже объективно смешиваются", — говорит Лагодинский, напоминая, что ЕСПЧ ранее признал необоснованным и проявлением произвола приговор по делу "Ив Роше", по которому условный срок оппозиционеру теперь заменен на реальный.

Михаэль Галер тоже убежден, что фильм Алексея Навального про "дворец Путина" заставил нервничать российские власти. На фоне тяжелой экономической ситуации и непростой обстановки с коронавирусом все более очевидным становится "противоречие между повседневными трудностями (обычных граждан. — Ред.) и тем, как небольшая каста бесстыдно ни в чем себе не отказывает", подчеркивает евродепутат. "Думаю, именно это нервирует Кремль, и он устраивает внешнеполитические акции, чтобы отвлечь от этого", — резюмирует Галер.