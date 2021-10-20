Разрыв контактов между Россией и НАТО. Что будет дальше?

Представительство России при НАТО

Российская дипмиссия при штаб-квартире НАТО была создана в 1998 году. До 2018 года численность ее персонала могла составлять до 30 человек, позднее — до 20. 6 октября в альянсе решили сократить максимальную численность представительства вдвое — до 10 человек, а также выслать восемь российских дипломатов, которых в НАТО назвали сотрудниками разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием. Сокращение должно было вступить силу до конца месяца.

18 октября в Москве решили вообще приостановить работу своего представительства при НАТО. По мнению МИД РФ, именно "натовцы" не заинтересованы в "равноправном диалоге и совместной работе". Не оставлять высылку своих дипломатов без ответа — традиция Москвы еще со времен холодной войны. Как правило, в качестве "зеркального" ответа высылали такое же число дипломатов другой стороны.

Кто представлял НАТО в Москве?



В этот же раз РФ поступила асимметрично. Почему? "Зеркальный" ответ был просто невозможен. НАТО вообще не имеет в других странах дипмиссий. Исключением является разве что Украина, где есть представительство НАТО. Оно существует с 2015 года для организации практического сотрудничества.

В Москве же альянс представляет военная миссия связи и информационное бюро. Деятельность миссии МИД России решил приостановить, а работу бюро — полностью прекратить. Если в представительстве РФ при НАТО работали два десятка людей, то в Москве были единицы. Последним руководителем информационного бюро НАТО в Москве был Роберт Пшчель — с 2010 по 2015 год. После этого, до 2017 года он был и.о. в этой должности, но находился в Брюсселе. То же самое касалось и его преемников — они руководили бюро из штаб-квартиры НАТО. В Москве же работали только несколько местных сотрудников, граждан России.

Состав военной миссии связи в Москве также был минимальным. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сообщила DW, что в этой миссии работают три сотрудника военного персонала НАТО.

Какие контакты между НАТО и Россией остались?



После решения МИД РФ контакты между НАТО и Россией не прекратятся. С одной стороны, генсек Йенс Столтенберг регулярно встречается и говорит по телефону с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

С другой стороны, есть прямой контакт между военным руководством обеих сторон. В НАТО это главнокомандующий Объединенными вооруженными силами в Европе Тод Уолтерс и председатель Военного комитета Роб Бауэр. Со стороны России — начальник Генштаба Валерий Герасимов. Между ними установлена "горячая линия" на случай инцидентов, они также регулярно встречались и говорили друг с другом. Впрочем, и здесь в последнее время — затишье. Уолтерс говорил с Герасимовым в апреле 2020 года. А последний разговор, о котором стало известно, состоялся в июле прошлого года между Герасимовым и предшественником Бауэра Стюартом Пичем.

Как развивалось сотрудничество НАТО и России



Отношения между НАТО и Россией были установлены сразу после окончания холодной войны. В 1991 году РФ присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества. А в 1994 году началось практическое сотрудничество, когда Россия стала участвовать в программе Партнерство во имя мира.

В 1997 году был подписан Основополагающий акт НАТО — Россия, а в 2002-м создан Совет НАТО — Россия (СНР). Президент России Владимир Путин в начале 2000-х даже допускал членство страны в альянсе. Впрочем, серьезного обсуждения этого вопроса не было. А вот практическое сотрудничество между сторонами в то время было очень интенсивным. Например, Россия предоставляла поддержку миссии НАТО в Афганистане.

Ударом по отношениям стал 2008 год. Еще в апреле альянс сделал России "подарок", когда под нажимом Германии и Франции отказался предоставлять Украине и Грузии план действий по членству. Но в августе разразилась российско-грузинская война. В ответ на действия РФ альянс приостановил заседания СНР, правда, только до весны следующего года.

А в 2014 году НАТО полностью заморозил сотрудничество с РФ — в ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и войну в Донбассе. Заседания СНР тоже приостановили, но их возобновили в 2016 году. Впрочем, каких-либо заметных результатов встречи совета не давали. Показательно, что после перевода Александра Грушко из Брюсселя в Москву в начале 2018 года, должность представителя РФ при НАТО так и оставалась вакантной.

Кому разрыв между НАТО и РФ навредит больше?



Как будут развиваться отношения между НАТО и Россией дальше? Оана Лунгеску заявила, что в альянсе сожалеют по поводу шагов, предпринятых Россией. "Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми к диалогу, в том числе в рамках Совета НАТО — Россия", — добавила она.

Эксперт аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, работавший ранее в НАТО, высказал в интервью DW мнение, что решение России мало что изменит "в нынешнем плачевном состоянии политических отношений между НАТО и Россией".

С этим не совсем согласен эксперт берлинского бюро Международного института стратегических исследований (IISS) Уильям Альберк, работавший ранее директором центра НАТО по контролю над вооружениями. В комментарии DW он указал на важность военной миссии связи в Москве: "Это хороший канал коммуникации для уменьшения рисков и предотвращения недоразумений".

Ключевое значение этой миссии он видит в том, что она была "ежедневным источником информации" о НАТО для РФ, ведь там работали профессионалы, говорящие на русском и поддерживавшие хорошие рабочие отношения со своими российскими коллегами. Кому будет "больнее" от решения МИД России? Альберк отвечает так: "В долгосрочной перспективе, России это навредит больше".