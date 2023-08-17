Разрушительная буря в Латвии: страховщики получили заявки на 14 миллионов евро

Из общей суммы около 4-5 миллионов евро - это заявки за ущерб урожаю, такая же сумма - за ущерб имуществу (окна, крыши), а 3-4 млн евро - по страхованию KASKO за ущерб автомобилям.

На данный момент получено 2500 заявок о причиненном бурей ущербе.

При этом Абашин отметил, что общая сумма возмещений может еще вырасти.