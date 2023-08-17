Разрушительная буря в Латвии: страховщики получили заявки на 14 миллионов евро

Из общей суммы около 4-5 миллионов евро - это заявки за ущерб урожаю, такая же сумма - за ущерб имуществу (окна, крыши), а 3-4 млн евро - по страхованию KASKO за ущерб автомобилям.
На данный момент получено 2500 заявок о причиненном бурей ущербе.
При этом Абашин отметил, что общая сумма возмещений может еще вырасти.
Как сообщалось, 7 августа Латвия пережила одну из самых сильных и разрушительных бурь последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.
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