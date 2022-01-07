Разрушенные магазины, очереди в банкоматах, настроение удручающее: местные жители о ситуации в Казахстане

Дозвониться до людей в Казахстане непросто - при попытке набрать номер гудки отсутствуют, в некоторых случаях включается запись: "Данный номер не существует". Русской службе Би-би-си удалось поговорить с жителем Алматы и Нур-Султана об обстановке в их городах.

"Настроение у всех удручающее, люди впервые с таким сталкиваются. Слышны взрывы шумовых гранат, вчера раздавались звуки перестрелок", - говорит житель Алматы, политолог Расул Жумалы.

Как и в других городах Казахстана, в городе действует комендантский час, введенный со вчерашнего дня: местным жителям запрещено выходить на улицу с 11 ночи до семи утра. По словам Расула, люди покидают дома только в случае крайней необходимости, "идут в ближайший магазин во дворе".

"Все запасаются чем могут, закупают хлеб, муку, овощи, молочные продукты, - говорит Расул Жумалы. - В магазинах очереди по полтора часа. На улицах редкие прохожие. Примерно половина магазинов вообще закрыта. Из-за того, что у нас отключен интернет, расплатиться можно только наличными. Здесь больше 90% населения пользуется онлайн-платежами, поэтому недостаток наличных может стать серьезной проблемой в ближайшие дни".

"Я сегодня сам выходил в магазин рядом с домом, пытался снять деньги, банкоматы все закрыты, - продолжает Жумалы. - Попробовал попасть в банк в центре города, там находится здание крупнейшего в стране "Народного банка", "Каспи-банка" - их филиалы разгромлены, банкоматы выкорчеваны. Там же есть небольшой супермаркет, его витрины разбиты. Так что следы ночных погромов видны везде".

"Атакам подвергаются не только государственные учреждения, но и больницы, - добавляет Расул. - Медперсоналу запрещается работать, поджигают машины скорой помощи".

По словам Расула Жумалы, в условиях отсутствия интернета почти всю информацию о происходящем в стране жители Алматы получают из теленовостей, где рассказывают о том, как президент Касым-Жомарт Токаев собирается наводить порядок в стране.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в Мангистауской области и спустя два дня охватили практически все крупные города. По всей стране объявлено чрезвычайное положение, однако наиболее напряженная обстановка сохраняется в Алматы - там по-прежнему слышна стрельба, в город стянуты отряды полиции, многие здания и магазины разрушены. Ранее корреспондент Би-би-си Абдужалил сообщал о боях в центре города.

МВД страны заявило о задержании в Алматы более двух тысяч человек и пригрозило уничтожением всем, кто откажется "сложить оружие".

По сообщениям СМИ, в четверг мирные митинги прошли в Жанаозене, откуда начались протесты, а также в Жезказгане и Актау.

По словам депутата парламента Казахстана Айдоса Сарыма, в столице Казахстана Нур-Султане обстановка в целом спокойная: там тоже есть перебои с интернетом и безналичной оплатой, однако в городе открыты рестораны и магазины, люди ходят на работу, как и раньше. "Поддерживаем связь старым проверенным методом - звонками и эсэмэсками", - говорит Айдос.

"По городу произошло усиление, около нашей работы стоят блокпосты и наряды милиции. Я имею в виду парламент, правительственный квартал, - рассказал Би-би-си Айдос Сарым. - Силовики бросаются в глаза, это немного выбивает из колеи, но в целом это лучше того, что сейчас происходит в Алматы".