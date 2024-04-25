Разочарованные в „своем государстве“. Что не так с ограничением прав украинских мужчин за границей

Люди говорят, что эти изменения их застали врасплох. Согласно новому закону о мобилизации, украинцы за рубежом смогут получать консульские услуги только при наличии военного билета и обновления данных в ТЦК (военкоматах).

Новость о консульских услугах вызвала волну возмущения в соцсетях и в очередях за паспортами в представительстве Украины в Варшаве. Паспорта перестали выдавать в тот же день.

С 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение, украинские власти объявили всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет выезжать за пределы страны.

Консульские услуги — это прежде всего получение внутреннего паспорта или продление срока действия заграничного, внесение информации о несовершеннолетнем ребенке, выдача свидетельства о рождении. А еще помощь в случае чрезвычайной ситуации, но ее продолжат предоставлять при любых условиях, уточнили в МИД .

После полномасштабного российского вторжения, как свидетельствует статистика ЕС, там оказалось более 800 тысяч украинских мужчин, некоторые из них — нелегально. Сколько из них подлежат мобилизации — неизвестно, ведь часть из них не подходят для службы по состоянию здоровья или по другим причинам.

Что это может означать и как мужчинам за границей обновить данные в ТЦК? Обязательно ли для этого ехать в Украину, или это можно сделать по телефону, в электронном кабинете или в консульском учреждении? А как в таком случае пройти военно-врачебную комиссию?

В интернете распространяются видео возмущенных мужчин в Европе, а в Украине кипят не меньшие страсти — люди спорят и называют их уклонистами.

Но закон должен вступить в действие 18 мая, а выдачу документов приостановили уже сейчас.

Военнообязанные, находящиеся за рубежом более трех месяцев, должны встать на временный учет в консульстве. Это положение есть в постановлении Кабмина 1487 от 30 декабря 2022 года о порядке ведения воинского учета, объясняет Би-би-си адвокат Анжела Василевская.

Действительно ли это так — пока неизвестно.

Мужчины за границей, которые бурно выражают недовольство, надеются на то, что можно будет обновить свои данные в консульстве или других дипломатических учреждениях Украины без поездки на родину. Ведь обратно их, скорее всего, не выпустят.

Украинская служба Би-би-си направила запросы в МИД, Минобороны и Генштаб ВСУ, чтобы получить ответы на вопросы о воинском учете за рубежом.

В МИД пока не разъясняют, как именно мужчины должны обновить данные в ТЦК, чтобы им продолжили оказывать консульские услуги — говорят, что „определяют“ и „согласовывают“ варианты с другими государственными органами.

Еще сотни тысяч работали или жили за границей до войны.

„Но будет ли работать электронный кабинет, и как это будет происходить на практике — неизвестно“, — говорит Елена Хоменко из адвокатского объединения „Актум“.

Возможно, там можно будет обновить свои данные в ТЦК, предполагают юристы.

18 мая должен заработать еще и электронный кабинет военнообязанного. Его не обязательно заводить мужчинам, но для тех, кто за границей, это может стать спасением.

С принятием в Украине нового закона об усилении мобилизации подзаконные нормативные акты тоже должны обновить, и Василевская предполагает, что консульствам предоставят дополнительные полномочия по ведению воинского учета и оповещению призывников.

„Но (встать на временный учет — Ред.) это тоже консульская услуга. И подробнее, что делать консульствам — имеют ли они полномочия выдавать военно-учетные документы, повестки, — в этом порядке не предусмотрено“, — говорит адвокат.

„При возвращении в Украину вас будет ждать сюрприз в виде административного привода в информационной системе полицейских и высокий уровень применения к вам физического принуждения в связи с доставкой в ТЦК и СП для составления административного протокола“, — объясняла адвокат ранее в своем телеграм-канале.

Потому что пока ТЦК не знает, что мужчина за границей, объясняет адвокат, ему могут присылать повестки по адресу в Украине, потом фиксировать неявку после повестки, выписывать штрафы и накладывать другие наказания.

Чтобы избежать проблем после возвращения в Украину, Василевская советовала своим зарубежным клиентам стать на временный консульский учет.

Неизвестно также, нужно ли мужчинам, которые за рубежом, проходить военно-врачебную комиссию. По закону — и так было и в мирное время — военнообязанные должны проходить медкомиссию раз в 5 лет.

Это означает, что к людям, которые выехали до или во время военного положения, легально или нет, могут применять разный подход в предоставлении консульских услуг.

Хотя многодетные родители, люди с инвалидностью, опекуны и другие категории граждан, которые во время военного положения имеют право выезжать за границу, все еще могут получать новые документы вне Украины.

Вечером 24 апреля МИД сообщил о решении выдавать внутренние и загранпаспорта только в Украине, пересылать их за границу теперь нельзя.

Но если человек выехал нелегально, то такие меры его „не страхуют“, говорит юрист.

Те мужчины, которые давно живут за границей, или выехали из Украины во время войны легально, могли встать на такой учет. Если они этого не сделали, но им пришла повестка, их родители или другие родственники могли написать письмо в ТЦК о том, что сын с определенной даты проживает за границей, смысла объявлять его в розыск нет, объясняет Елена Хоменко.

„Единственное, что мы можем сделать, — это объяснить, какова ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы“, — добавил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в комментарии „Радио Свобода“ (объявлено нежелательной в России организацией, а еще раньше — „иноагентом“).

Там не стали комментировать, поддерживают ли это решение украинских властей и будут ли подлежать депортации украинцы с просроченными документами.

Пока что в ЕС немногословно реагируют на приостановку консульских услуг.

В 18 лет также надо обновлять внутренний украинский паспорт. В этом возрасте не мобилизуют, но обратно из Украины уже не выпустят.

„В 18 лет они обязаны встать на учет и получить приписное [свидетельство]. Сейчас консульства не имеют полномочий давать приписное. И чтобы его получить, ребята еще в 17 лет едут в Украину за этим документом. И пока им не исполнится 18, едут обратно, чтобы беспрепятственно пересечь границу“, — говорит адвокат.

Проблемы также могут быть у ребят, которые учатся за границей и достигли 16-летия, говорит Веселовская.

И не исключен вариант, что такие люди просто переедут в Германию.

Однако обозреватели уже указывают, что очень сомневаются, что какая-то страна ЕС может начать депортировать мужчин, бежавших от войны в Украине, где идут боевые действия.

„Любая поддержка возможна“, — сказал Косиняк-Камыш о том, как бы Польша отреагировала, если бы Киев попросил помощи в возвращении домой тех, кто может потерять право на пребывание в Польше после окончания срока действия их паспортов.

„Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских ребят в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине“, — сказал он.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уже заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, чтобы они „выполнили свой гражданский долг“.

„Сначала надо разъяснять, а потом вводить ограничения, чтобы люди могли подготовиться“, — говорит адвокат Елена Хоменко.

В то же время политики отказались комментировать решение правительства Украины, добавив, что оно „находится в компетенции украинских органов“.

„Это не скажется на статусе защиты, который является одинаковым для мужчин и женщин, составляющих подавляющее большинство беженцев войны“, — сказал представитель МВД Германии Максимиллиан Калл во время брифинга.

В Германии заявили, что украинские мужчины имеют одинаковый с женщинами статус защиты в Германии.

Сотни людей приехали сюда из Польши или других стран, чтобы забрать свой новый паспорт, но им сообщили, что не смогут выдать документы из-за „технических проблем“.

Украинцы за рубежом недовольны. На видео в соцсетях мужчины и женщины в варшавском отделении государственного предприятия „Документ“, которое занимается выдачей паспортов, агрессивно выражали свои претензии работникам и ругались.

„Они мотивировали это тем, что у них есть распоряжение, которое на тот момент никто не видел, и поэтому об этом не могли сообщить официально. А когда не знаешь, о чем говорится в распоряжении, не имеешь оснований и отстаивать свои интересы“, — говорит адвокат.

Она напоминает, что подобная ситуация была в начале года, когда украинских мужчин, имевших право выехать из Украины, без предупреждения ограничили в выезде. Это были новогодние праздники, люди хотели поехать к родным, но пограничники сообщили, что без обновления данных в ТЦК их не пустят за границу.

Люди не слишком верят в объяснения работников ГП „Документ“.

По ее словам, недовольных людей в их учреждении действительно много. Очереди, возможно, самые большие за все время существования ГП „Документ“, признает она.

Петренко говорит, что „не владеет“ информацией о том, что приостановка их деятельности связана с законом о мобилизации, военным учетом и заявлениями министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Подать данные для изготовления новых документов можно. Но получить новые документы могут только дети до 12 лет, потому что им не надо для этого сдавать отпечатки пальцев.

Диана Петренко, заместитель директора филиала ГП „Документ“ в Варшаве, сказала Украинской службе Би-би-си, что с вечера 23 апреля „не работает верификация биометрических данных“. Поэтому ни мужчины, ни женщины не могут получить свои новые паспорта, которые заказали ранее.

„Одни нам сказали, что им дали указание не давать документы, другие говорят — технические проблемы. Если так, то когда их решат? Никаких дат не называют. Не могут проблемы решаться месяц, пока закон вступит в действие“, — говорит Максим.

Стоящие в очереди уверяют, что им пришли сообщения о том, что их документы готовы. Хотя в ГП „Документ“ говорят, что во вторник разослали им сообщение о „технических трудностях“.

Многие в этой очереди говорят, что чувствуют себя обманутыми, разочарованными в „своем государстве“, и надеются на вмешательство Европы, если Украина не решит проблему.

Многие обсуждают вариант попросить временное убежище за рубежом. Но можно ли это сделать только на основании того, что в Украине вам грозит мобилизация — неизвестно.